13 en 14-jarige jongens opgepakt na explosie in Vlaardingen

Na een explosie in de toegangshal van een flatgebouw in Vlaardingen heeft de politie twee jongens van 13 en 14 jaar oud aangehouden. De ontploffing gebeurde zondagmiddag rond 15.00 aan de Bernweg in Vlaardingen.

(Beeld JBMedia)

Kwajongensstreek

Na een harde knal constateerden bewoners dat er enkele ramen waren gesprongen.

De politie laat weten dat wordt onderzocht of sprake was van een kwajongensstreek of een gerichte aanslag, zoals die ook afgelopen weekend op verschillende plaatsen in Nederland plaatsvonden.

Zelfgemaakt explosief

De jongens werden aangehouden op de Europaboulevard in Vlaardingen.

Volgens de politie was er gebruik gemaakt van een zelfgemaakt explosief. Er zijn restanten van een fles met een brandbare vloeistof aangetroffen. Mogelijk is er ook zwaar vuurwerk gebruikt.

De twee jongens komen uit Vlaardingen.