1,3 ton cocaïne tussen de koffiebonen

Connect on Linked in

De Douane heeft afgelopen maandag tijdens een controle in de Rotterdamse haven een partij van 1.329 kilo cocaïne gevonden. De cocaïne zat verstopt in plastic zakken in een container die was geladen met koffiebonen. Vanwege het onderzoeksbelang is de vondst niet eerder bekend gemaakt.

De container was afkomstig uit Brazilië en was op weg naar een bedrijf in Nunspeet. Het bedrijf heeft volgens het Openbaar Ministerie vermoedelijk niets met de smokkel te maken.

Het OM schat de straatwaarde van de partij op ruim 99 miljoen euro. Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.