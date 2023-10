137 kilo coke onderweg naar Nederland onderschept voor Britse kust

Connect on Linked in

Een duikteam van de Engelse Border Force heeft onder water voor de kust van Kent 137 kilo cocaïne gevonden in een zeecontainer. De drugs werden gevonden tussen een partij bananen uit Panama die waren bestemd voor Nederland.

(Beeld: NCA)

De lading cocaïne ter waarde van 10 miljoen pond (ruim 11,4 miljoen euro) werd op 14 oktober door het Border Force National Deep Rummage Team ontdekt in vier grote North Face-tassen in de haven van Sheerness. Ze waren verborgen in een zeekist in een ruimte van een zeecontainer die werd gebruikt om zeewater op te vangen voor stabiliteit.

De container kwam uit Panama en vervoerde bananen naar Nederland. De National Crime Agency (NCA) werkt samen met de autoriteiten in beide landen om de bron van de cocaïne op te sporen.

Tweede vondst

Het is tweede grote onderwater drugsvondst die ooit voor de Britse kust is ontdekt. In november 2021 werd 46 kilo cocaïne gevonden tijdens een operatie in Bristol.