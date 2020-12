Suriname: 140 kilo cocaïne in haven Paramaribo

Connect on Linked in

Op het terrein van de Jules Sedney-haven in Paramaribo hebben de Surinaamse Douane en Narcoticabrigade ruim 140 kilo cocaïne in beslag genomen. De drugs waren verpakt in vijf sporttassen die in een container met hout waren geplaatst.

Mogelijk was de container van het bedrijf Greenheart NV. Meestal wordt cocaïne in containers bijgeplaatst zonder dat het bedrijf daar kennis van heeft. De bestemming van de container is niet bekend.

Volgens Surinaamse media zou de container geladen zijn in het district Commewijne. Er zijn geen mensen gearresteerd.