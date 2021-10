14 jaar cel plus tbs voor neerschieten man

Connect on Linked in

De rechtbank in Lelystad heeft de 32-jarige D.S. uit Hilversum woensdag veroordeeld tot veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging. Op 23 september 2020 schoot hij in Almere de bedrijfsleider neer van een sierbestratingsbedrijf en beroofde hem van een koffer met daarin circa 17.000 euro. Het slachtoffer werd vijf keer geraakt, maar overleefde de aanslag.

‘Ik wil je koffer!’

Het bedrijfsleider liep die dag aan het einde van de middag met een collega richting zijn bedrijfswagen op bedrijventerrein Poldervlak in Almere. In zijn hand had hij de koffer met geld, de opbrengst van vijf dagen werk, die hij naar de bank wilde brengen, zo meldt Omroep Flevoland. Plotseling verscheen er een man met een bladblazer, in een geel hesje, met capuchon en mondkapje op. In zijn hand hield hij een pistool en hij riep ‘Ik wil je koffer, ik wil je koffer!’ Daarbij schoot hij twee keer in de lucht.

Achtervolging

Nadat het slachtoffer de koffer had afgegeven besloot hij de man toch te achtervolgen in de veronderstelling dat het om een nepwapen ging. Tijdens die achtervolging werd het slachtoffer neergeschoten. Een collega die te hulp wilde komen werd ook beschoten, maar niet geraakt. Tijdens zijn vlucht dwong de schutter onder bedreiging van het pistool een man zijn Volkswagen Caddy af te staan. De politie vond later DNA van de Hilversummer op een fiets waarmee hij op het bedrijventerrein gekomen was. Ook werden zijn sporen gevonden op een plastic tas die op de plaats delict werd aangetroffen.

De verdachte, sinds zijn dertiende al in aanraking met justitie, heeft steeds ontkend. Tijdens de rechtszitting beriep hij zich op zijn zwijgrecht. Hij weigerde mee te werken aan een onderzoek van het Pieter Baan Centrum.

Nieuwe medewerker

Hoe de overvaller heeft geweten van de koffer met geld en op welke manier die werd weggebracht, is onduidelijk. Een nieuwe medewerker van het sierbestratingsbedrijf speelde daar volgens de officier van justitie mogelijk een rol in. De politie weet dat hij bij eerdere strafzaken met de Hilversummer betrokken is geweest, maar de verdachte wilde niet zeggen of hij de man kent, aldus Omroep Flevoland.

90.000 euro

De man uit Hilversum moet de verschillende slachtoffers ook schadevergoedingen betalen van totaal ruim 90.000 euro.

In februari volgend jaar staat hij opnieuw voor de rechter. Hij wordt vervolgd voor poging tot moord. Het gaat hierbij om een steekpartij in april van dit jaar in Lelystad