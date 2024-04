14 jaar cel voor marteling en handel in drugs en vuurwapens

Connect on Linked in

Een 37-jarige man uit Eindhoven krijgt van de rechtbank in Den Bosch veertien jaar cel voor onder meer het afknippen van twee vingertoppen van een man die hij had gegijzeld. Hij is ook veroordeeld voor grootschalige handel in harddrugs en bezit van vuurwapens. De man liep door een toeval tegen de lamp.

Shotgun

De politie controleerde hem toen hij op 21 april 2021 in een bestelbusje reed, ’s nachts in Eindhoven. Op dat moment was er een avondklok. De politie trof in het voertuig onder meer een doorgeladen shotgun en besloot daarom ook het appartement van de verdachte te doorzoeken.

In de parkeerkelder van het complex stonden drie auto’s die door de verdachte werden gebruikt als opslag voor harddrugs en vuurwapens. In de auto’s lagen forse hoeveelheden amfetamine, MDMA en methamfetamine en bovendien een flinke voorraad (automatische) geweren, revolvers, pistolen en handgranaten.

Handel

Na deze vondst startte de politie een onderzoek en de recherche ontsleutelde verschillende cryptoaccounts van de verdachte. Hieruit concludeerde de recherche dat de man zich tussen maart en mei 2021 had bezig gehouden met de handel in harddrugs en vuurwapens en munitie.

Marteling

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat de verdachte mogelijk betrokken was geweest bij een ontvoering en marteling van een man. Die man zou drugs uit één van de auto’s van de verdachte hebben gestolen.

Dat slachtoffer was in juni 2020 vanuit België naar Nederland gelokt. Vervolgens werd hij ontvoerd en in een garage in Eindhoven geblinddoekt en vastgebonden met een tiewraps. Van de man werden daarna onder meer twee vingertoppen afgeknipt en werd met een hamer op zijn voeten geslagen.

De rechtbank stelt vast dat het slachtoffer getraumatiseerd is door de marteling en is geschokt door de ‘sadistische wijze waarop het slachtoffer is gemarteld’.

De officier van justitie had zestien jaar cel geëist. De rechtbank komt tot een lagere straf omdat de man een blanco strafblad had.

