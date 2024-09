14 jaar cel voor moord in Den Helder: ‘Wegens een futiele aanleiding neergeschoten’

Een woordenwisseling en een slaande beweging was vorig jaar augustus de aanleiding voor de 26-jarige Kevin S. om de 25-jarige Lavernie Martis dood te schieten, en een ander met schoten levensgevaarlijk te verwonden. S. werd donderdag veroordeeld tot 14 jaar cel, voor de moord, en een poging tot doodslag.

Beeld: bij de herdenking van de dood van Lavernie Martis

Schietincident

Voor de deur van café de Bierbron, op de Bassinggracht in Den Helder, had de uit Alkmaar afkomstige Lafernie Martis op 5 augustus van het vorig jaar een aantal woordenwisselingen met twee vrienden van Kevin S. Kort na de sluiting van het café ontstond er buiten het café opnieuw een conflict, waarbij Martis agressief zo zijn geweest. De rechter beschreef het conflict in zijn uitspraak als volgt: ‘Slachtoffer maakte daarbij een opgefokte indruk en maakte een slaande beweging in de richting van de vrienden van de verdachte. De verdachte zette toen een stap achteruit, trok zijn wapen en schoot in de richting van het slachtoffer. Terwijl het slachtoffer wegrende, schoot de verdachte nog vier keer in zijn richting. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen.’

Bij het schieten raakte de verdachte ook een omstander in zijn borst, die daardoor levensgevaarlijk gewond raakte. Ook werd een van de vrienden van de verdachte zelf door een kogel in zijn vinger geraakt.

Op de vlucht

S. sloeg na de schietpartij op de vlucht, maar meldde zich na enkele dagen bij de politie, berichtte De Telegraaf eerder vanuit de rechtszaal. S. beriep zich op noodweer. De omgekomen Lavernie zou, aldus de lezing van de advocaat van de verdachte, gedreigd hebben om een vuurwapen te gaan halen. Er zou van de kant van het slachtoffer sprake zijn van ’oplopende agressie’.

Het was pijnlijk voor de in de rechtszaal aanwezige nabestaanden om te horen dat het slachtoffer zelf een dubieus verleden zou hebben. Zij ontkennen dat. Volgens de raadsman van S. zou het ’verleden van Lavernie hebben meegewogen voor cliënt’ in diens beslissing om een wapen te trekken. S. had dat wapen al bij zich.

Futiel

De rechtbank in Noord-Holland stelt vast dat Kevin S. onder meer schuldig is aan doodslag: ‘Eén van de ernstigste misdrijven die de wet kent. De verdachte heeft een man van 25 jaar wegens een futiele aanleiding tijdens een uitgaansavond neergeschoten, als gevolg waarvan het slachtoffer is overleden. Zijn dood laat diepe sporen na bij de nabestaanden. Hun dierbare is van de ene op de andere dag uit hun levens ontnomen. Uit de verklaringen die de nabestaanden op de rechtszitting hebben voorgelezen, bleek hoe ingrijpend de gevolgen voor hen zijn.’

De verdachte is volgens de rechter ook schuldig aan poging tot doodslag. ‘Door vijf keer op het slachtoffer te schieten, terwijl het op dat moment druk was op straat en er meerdere mensen vlak bij het slachtoffer stonden, heeft de verdachte bewust het risico genomen dat hij ook iemand anders zou raken. Dat is ook gebeurd en een willekeurig slachtoffer raakte daardoor levensgevaarlijk gewond. Het is een wonder dat hij de schietpartij heeft overleefd. Het slachtoffer ondervindt nog altijd fysieke en psychische klachten door het incident.’

Bij de strafbepaling houdt de rechtbank er rekening mee dat de verdachte eerder veroordeeld is voor geweldsdelicten. De verdachte liep tijdens het schietincident bovendien in de proeftijd van twee eerdere veroordelingen. De rechtbank vindt daarom een gevangenisstraf van 14 jaar passend.

Schadevergoeding

De verdachte moet aan verschillende nabestaanden en het slachtoffer dat in de borst is geraakt een schadevergoeding betalen van in totaal ruim honderdduizend euro. Aan de ouders en zussen van het dodelijke slachtoffer moet hij in totaal ruim 70 duizend euro betalen, aan het gewonde slachtoffer ruim 30 duizend euro en aan een getuige die het gewonde slachtoffer bijstond ruim drieduizend euro.

Klachten

Op de dag van de schietpartij besloot de burgemeester van Den Helder café de Bierbron te sluiten, ook nadat buurtbewoners daartoe hadden opgeroepen. Al jarenlang waren er klachten over het café, gerelateerd aan vermeende drugshandel. De sluiting zou los staan van de schietpartij en was volgens de burgemeester al ’in voorbereiding’.

S. sloeg na de schietpartij op de vlucht, maar meldde zich na enkele dagen bij de politie. Hij beriep zich op noodweer. De omgekomen Lavernie zou, aldus de lezing van de advocaat van de verdachte, gedreigd hebben om een vuurwapen te gaan halen. Er zou van de kant van het slachtoffer sprake zijn van ’oplopende agressie’.