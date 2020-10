14-jarige jongen vast in onderzoek naar brandbom bij woning

Connect on Linked in

Volgens de politie in Apeldoorn is er woensdag een 14-jarige jongen aangehouden in een onderzoek naar het plaatsen van een brandbom. Na het ontploffen daarvan ontstond schade aan de gevel en een brand. In de woning was op dat moment een vader met dochters van elf en tien jaar een spelletje aan het spelen. Niemand raakte gewond

Het incident gebeurde op 11 april rond 23.30. Mogelijk was de aanslag een vergissing, en bedoeld voor bewoners die verderop in de straat wonen.

De 14-jarige verdachte komt uit Zeist.

De politie heeft in de zaak op 20 oktober al een 22-jarige man uit Diemen opgepakt in dit onderzoek. De politie zegt er vanuit te gaan dat er nog meer personen bij dit incident betrokken waren. Waarschijnlijk volgen meer aanhoudingen.