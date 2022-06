1,4 miljoen in contanten gevonden bij drugsverdachte

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdag in Bussum een man aangehouden, op verdenking van drugshandel. Tijdens een huiszoeking werd een bedrag van 1,4 miljoen euro in contanten gevonden.

Na de arrestatie van de verdachte Bussumer werden twee van zijn auto’s in beslag genomen (foto: politie)

Op het spoor

In een woning in Lopikerkapel heeft de politie dinsdag een 24-jarige man uit Bussum aangehouden, op verdenking van drugshandel. De politie kwam de man op het spoor door eigen onderzoek en anonieme meldingen, meldt ze donderdag in een bericht. Dat onderzoek werd aangevuld met informatie uit gekraakte versleutelde chats van een berichtendienst.

In beslag

Tijdens de doorzoekingen in drie huizen in Hilversum, Bussum en Lopikerkapel vond de politie drugs, een stroomstootwapen, en een bedrag van 1,4 miljoen euro aan contant geld. Naast het contante geld is er voor ruim 134.000 euro aan cryptovaluta in beslag genomen. Ook op twee personenauto`s en twee Rolex horloges werd beslag gelegd.

De man zit vast en wordt verdacht van handel in verschillende soorten (hard)drugs.