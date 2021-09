1,4 ton cocaïne tussen de cacaobonen gepakt

Connect on Linked in

De Douane heeft in de nacht van woensdag op donderdag in de Rotterdamse haven 1.400 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten gepakt in een container uit Colombia die was geladen met cacao. De lading was bestemd voor een bedrijf in Frankrijk.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

De straatwaarde van de partij schat het Openbaar Ministerie op ruim 105 miljoen euro. Dat komt meer op 75.000 euro per kilo, ongeveer 2,5 keer de groothandelsprijs voor een kilo cocaïne. Straatwaarde is de waarde die met de cocaïne kan worden verdiend in de detailhandel als het is versneden.