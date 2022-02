1,4 ton cocaïne voor Antwerpen gepakt in Colombiaanse havenstad

Connect on Linked in

De politie heeft in in de Colombiaanse kustplaats Santa Marta in twee acties in totaal 1,4 ton cocaïne in beslag genomen. De drugs zat in fruitcontainers die op weg zouden gaan naar de haven van Antwerpen. De vangsten werden gedaan toen agenten een aantal containers fysiek inspecteerden. Er was informatie gekomen over de containers uit een onderzoek naar onder meer Joegoslavische criminelen.

De politie in Santa Marta heeft gezegd dat de cocaïne eigendom was van een netwerk dat Los Pachenca(s) wordt genoemd, dat in Europa banden zou hebben met het ‘Balkan-kartel’. De cocaïne zou uiteindelijk bestemd zijn geweest voor het Verenigd Koninkrijk.

Het is opmerkelijk dat de naam Los Pachenca valt. Los Pachenca is kreeg vanaf 2019 zowel van de concurrent Los Urabeños (Clan del Golfo) als van de opsporingsdiensten rake klappen. Zowel in havenstad Baranquilla als de nabijgelegen havenstad Santa Marta verloren Los Pachenca terrein. Ze wisten zich te handhaven in het ruige achterland van het berggebied van de Sierra Nevada.