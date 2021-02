‘148 dozen met cocaïne voor Antwerpen in beslag genomen in Colombia’

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De Colombiaanse politie heeft de inbeslagname van 148 dozen met cocaïne in de haven van Urabá (Antioquia) naar buiten gebracht. De drugs zaten verstopt in kartonnen dozen met bananen en waren bestemd voor de haven in Antwerpen.

De Colombiaanse autoriteiten melden dat er 148 dozen in beslag zijn genomen. Om hoeveel kilo cocaïne het in totaal gaat is nog niet bekendgemaakt.