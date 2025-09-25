149 euro boete was motief voor explosie bij woning agent | OM eist 6 jaar cel

Wrang

De officier van justitie begon vandaag zijn requisitoir met een schets van het slachtoffer: ‘Deze politieagent stelde zijn leven in het teken van de veiligheid van anderen. Als marinier diende hij in Afghanistan. Vervolgens ging hij bij de politie werken. Hij werkte als beveiliger toen, naar aanleiding van het Marengo-proces en de moord op Derk Wiersum, personen met een rol in de rechtsstaat beveiligd moesten worden. Vervolgens werd hij wijkagent, waar hij de verbinding zocht met jongeren. Het gaat hier om een politieman met de nodige ervaring. Ervaring die respect en bewondering verdient. Het is wrang dat juist híj slachtoffer werd van een aanslag op zijn woning.’