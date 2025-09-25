25 september 2025
149 euro boete was motief voor explosie bij woning agent | OM eist 6 jaar cel
Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank Den Bosch zes jaar celstraf geëist tegen de 44-jarige Paul K. uit Waalre voor het af laten gaan van een explosief bij de woning van een politieagent in Best. De aanslag vond plaats op zondag 13 december 2020. Terwijl de agent zelf aan het werk was, was zijn gezin met jonge kinderen aanwezig in de woning. Ondanks de grote kracht van de explosie vielen er geen gewonden.