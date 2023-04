1,5 jaar cel en tbs voor overval op snackbar in vuilniszak en badjas

Connect on Linked in

De rechtbank in Zutphen heeft vrijdag een 46-jarige man uit Apeldoorn veroordeeld tot 1,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een gewapende overvalpoging op een snackbar in Apeldoorn. De man, die leidt aan een stoornis, is volgens deskundigen en de rechtbank verminderd toerekeningsvatbaar.

(Beeld ter illustratie)

Gekleed in een vuilniszak en een badjas kwam de gemaskerde man op 9 oktober 2022 de snackbar in Apeldoorn binnen. Hij klom vrijwel direct op de toonbank, bedreigde het personeel met een groot mes en probeerde een van hen vast te pakken. Twee snackbarmedewerkers hielden de man met gevaar voor eigen leven tegen. Ze wisten de man te overmeesteren, waardoor de overval mislukte.

Impact



Het snackbarpersoneel dat aanwezig was, kampt nog steeds met de gevolgen van de overvalpoging. Dit blijkt uit de slachtofferverklaring van een toen 16-jarige medewerkster. Ook de snackbareigenaar vertelde tijdens de zitting over de impact voor hem en zijn personeel. De man probeerde de snackbar rond etenstijd te overvallen, waardoor er klanten waren.

Langdurige behandeling

Op basis van de rapportages van deskundigen stelt de rechtbank vast dat bij de 46-jarige man uit Apeldoorn sprake is van een stoornis. Zijn handelen is daarom in verminderde mate aan hem toe te rekenen. De rechtbank oordeelt verder dat een langdurige en intensieve behandeling noodzakelijk is om het gevaar op herhaling terug te dringen.

Stoornis

Tijdens de zitting verklaarde de man niet ondubbelzinnig dat hij bereid was om zich aan bepaalde voorwaarden van de reclassering te houden. Door deze opstelling – in combinatie met zijn stoornis, zijn gebrekkig ziekte-inzicht en het feit dat eerdere trajecten niet konden voorkomen dat hij een ernstig delict pleegde – ziet de rechtbank geen andere mogelijkheid dan tbs met dwangverpleging op te leggen.

Celstraf hoger dan eis

De rechtbank ziet 18 maanden celstraf en tbs met dwangverpleging als passend. De straf valt hoger uit dan de eis van het OM dat 12 maanden cel en tbs met dwangverpleging eiste. Bij de strafduur let de rechtbank op straffen die in vergelijkbare zaken zijn opgelegd. Verder houdt de rechtbank in strafverzwarende zin rekening met de wijze waarop de man de poging overval pleegde. Zo dreigde hij met een mes, probeerde hij medewerkers vast te pakken en droeg hij verhullende kleding en een masker. In strafverlagende zin houdt de rechtbank rekening met de verminderde toerekenbaarheid.

Naast de celstraf en tbs-maatregel moet de man aan vier medewerkers van de snackbar in totaal 7.500 euro schadevergoeding betalen.