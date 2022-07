15 jaar cel in verdwijningszaak Sumanta Bansi

Connect on Linked in

De 42-jarige Manodj B. is dinsdag door de rechtbank in Alkmaar veroordeeld tot vijftien jaar celstraf voor het om het leven brengen van de Surinaamse Sumanta Bansi (22). Zijn vader is vrijgesproken. Het vonnis is hetzelfde als het Openbaar Ministerie tegen de twee mannen had geëist.

Baby

Sumanta Bansi was in de zomer van 2016 vanuit Suriname naar Nederland gekomen om hier te studeren. Zij woonde in Hoorn bij de 42-jarige Manodj, zijn gezin en diens 65-jarige vader. Van 18 op 19 februari 2018 verdween zij en tot op de dag van vandaag is zij niet meer gezien en is haar lichaam niet gevonden. Ten tijde van haar verdwijning was zij 22 jaar oud en negen weken zwanger. Volgens haar was de 42-jarige verdachte, met wie zij een verhouding had, de vader van het kindje. Zij was blij met haar zwangerschap en wilde de baby graag houden. In de woning waar zij tot haar verdwijning verbleef, werden onder meer haar bankpassen, originele diploma’s en dierbare sieraden aangetroffen.

Niet behulpzaam

De rechtbank vindt het niet aannemelijk dat Bansi vrijwillig is vertrokken en komt tot de conclusie dat Sumanta is overleden. Er zijn geen aanwijzingen dat zij is overleden aan een natuurlijke dood, een ongeval of door zelfdoding. In die gevallen ligt het voor de hand dat haar lichaam op enig moment zou zijn gevonden.

Manodj B. is afgeluisterd door de politie en zegt in gesprekken onder meer dat hij haar heeft doodgemaakt, ‘zo door het hart’.

Tijdens het opsporingsonderzoek van de politie leek hij niet bezorgd over haar vermissing en is hij niet behulpzaam geweest. Integendeel: hij heeft informatie achtergehouden voor de politie en wisselend verklaard over de verdwijning van Sumanta en haar verblijfplaats. Ook probeerde hij getuigen te beïnvloeden over wat zij aan de politie zouden verklaren over de verdwijning.

Zand in de ogen

De rechtbank vindt het bewezen dat de verdachte geweld heeft gebruikt tegen Sumanta, waardoor zij is overleden. Daarna heeft hij haar lichaam weggemaakt om zijn misdrijf en de oorzaak van haar dood te verbergen.

De rechtbank oordeelt dat B. een jonge zwangere vrouw heeft gedood. De verdachte heeft niet willen vertellen hoe zij om het leven is gekomen en waar haar lichaam is. Hij heeft geprobeerd het opsporingsonderzoek naar de verdwijning van Sumanta te hinderen. Het onderzoek is pas negen maanden na haar verdwijning op gang gekomen, omdat de verdachte de ongeruste familie van Sumanta in Suriname zand in de ogen heeft gestrooid door wisselende en onjuiste verklaringen voor haar afwezigheid te geven. Na het bekend worden van haar vermissing heeft hij geprobeerd getuigen te beïnvloeden en de politie op een dwaalspoor te brengen, zo vindt de rechtbank.

Naar het oordeel van de rechtbank bevat het dossier onvoldoende bewijs dat de 65-jarige man uit Hoorn als medepleger bij de gewelddadige dood van Sumanta was betrokken. De rechtbank spreekt hem daarvan vrij.

Zie het vonnis over Manodj B..

Alle berichten over de zaak.