1,5 jaar cel voor grondstoffen synthetische drugs onder babykamer

Een 37-jarige man uit Alem (gemeente Maasdriel) is donderdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot anderhalf jaar cel wegens het bezit van grondstoffen voor synthetische harddrugs, zoals crystal meth en speed. In de woning van de man werd in een kruipruimte onder de babykamer een jerrycan gevonden met 25 liter aan grondstoffen. In een tuinhuisje werd drie kilo bruine kristallen aangetroffen. Dat schrijft Brabants Dagblad.

(Foto uit archief)

De politie kwam de man in februari door een politiecamera op het spoor bij Liempde toen hij in een gestolen auto reed. Doordat op de telefoon van de verdachte Telegram-berichten waren gevonden, doorzocht de politie zijn woning aan ’t Buske in Alem.

Voor de woning werden in de auto van zijn vriendin zakken met in totaal 120 kilo poeder aangetroffen. Het ging om PMK, een grondstof voor xtc. Ook lagen in de auto zakken met drie kilo kristalachtige substantie.

Wijnsteenzuur en PMK

In de kruipruimte onder een babykamer werd 25 liter aan grondstoffen voor harddrugs gevonden. Ook in een tuinhuis werden grondstoffen gevonden. Het zou naast 20 liter amfetamine-olie gaan om wijnsteenzuur, waarmee crystal meth wordt gemaakt.

De man krijgt 18 maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Dat is conform de eis van justitie. De man werd vrijgesproken voor het rijden in een gestolen auto met valse kentekenplaten.

De woning van het gezin in Alem is door de gemeente per 1 juni voor drie maanden gesloten.