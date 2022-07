15 jaar cel voor ‘mensonterende’ en fatale overval op B&B in Boxtel

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Bosch heeft vrijdag drie mannen van 34, 37 en 41 jaar uit Litouwen veroordeeld tot ieder 15 jaar celstraf voor een overval met fatale afloop. Het drietal pleegde in januari 2021 een overval op een bed en breakfast in Boxtel en gebruikte daarbij zoveel geweld tegen de 73-jarige eigenaar, dat die overleed.

Vastgebonden

Eén van de verdachten verbleef eerder in de B&B en betaalde hier contant voor. Hij dacht daarom dat er wel geld viel te halen en vertelde dit tegen de medeverdachten. Op 22 januari 2021 reden ze ’s nachts onder invloed van alcohol vanuit Duitsland naar Boxtel. Daar parkeerden ze bij de woning, liepen naar de voordeur en belden aan. Toen de eigenaar opendeed, pakten twee verdachten hem vast, overmeesterden hem en sleepten hem naar de woonkamer waar zijn handen werden vastgebonden met tie-wraps. De Litouwers doorzochten vervolgens de woning en haalden alles overhoop.

Zware mishandeling

Uit camerabeelden blijkt volgens de rechtbank dat ze ongeveer een uur binnen zijn geweest. In die tijd schopten en sloegen alle verdachten het slachtoffer meerdere keren om hem aan de praat te krijgen over waar het geld verborgen was. Eén verdachte hield hem langere tijd in bedwang met een knie in zijn hals. Ook drukte hij herhaaldelijk de mond van het slachtoffer dicht om te voorkomen dat hij zou gaan schreeuwen.

De verdachten maakten het slachtoffer uiteindelijk met tie-wraps vast aan een verwarmingsbuis en gingen er vandoor met geld en een paar flessen wijn. Het bejaarde slachtoffer had zeer veel en complexe breuken aan onder meer zijn onderkaak en ribben, met een klaplong als gevolg, en kwam daardoor te overlijden. Het lichaam van het slachtoffer werd pas in de namiddag aangetroffen.

Dna

Op de pyjama van het slachtoffer, de tie-wraps en een aantal spullen in de woning werd dna-materiaal aangetroffen van de drie verdachten. Ze bekenden de daad. Volgens de verdediging van de verdachten moeten ze gestraft worden voor de overval, maar vrijgesproken van (gekwalificeerde) doodslag omdat zij het slachtoffer niet opzettelijk hebben gedood. De rechtbank ziet dit anders.

Gekwalificeerde doodslag

De verdachten waren volgens de rechtbank inderdaad niet van plan om de B&B-eigenaar om het leven te brengen, maar wilden alleen geld stelen. Ze gebruikten daarbij echter zeer veel en zwaar geweld tegen de eigenaar, lieten hem vervolgens gewond en vastgebonden achter en maakten zijn mobiele telefoon kapot. Hiermee aanvaardden de verdachten de aanmerkelijke kans dat het slachtoffer zou overlijden. Omdat ze dit alles deden om weg te komen met de overval, is er volgens de rechtbank sprake van gekwalificeerde doodslag.

Medeplegen

De verdachten hadden allemaal hun eigen rol in de overval en het geweld, maar dat maakt voor de strafmaat niet uit omdat er sprake was van een bewuste en nauwe samenwerking tussen de mannen. De rechtbank ziet de verdachten dan ook als medeplegers en houdt ze alle drie verantwoordelijk voor de gewelddadige overval en de dood van de man.

Bij het bepalen van de straffen houdt de rechtbank er rekening mee dat de verdachten het slachtoffer zwaar toetakelden en hem in hulpeloze en mensonterende toestand achterlieten.

De wijze waarop dit gebeurde, alleen voor geld, is beestachtig en gruwelijk en getuigt van een volkomen gebrek aan respect voor de waarde van het leven van een medemens. Het slachtoffer doorstond in zijn laatste momenten onbeschrijfelijk veel angst, pijn en machteloosheid. De nabestaanden is onherstelbaar leed en verdriet toegebracht, enkel en alleen vanwege ‘een paar rotcenten’, zoals ze in hun slachtofferverklaringen zeiden.

De rechtbank vindt langdurige celstraffen op zijn plaats en houdt, anders dan de officier van justitie bij haar eis van 18 jaar cel, rekening met de nieuwe regeling voorwaardelijke invrijheidsstelling. Dit betekent dat de verdachten niet eerder dan na 13 jaar in aanmerking kunnen komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling.