15-jarige jongen in een auto ontvoerd

Connect on Linked in

Woensdagavond is een 15-jarige jongen door twee verdachten in een auto meegenomen, mishandeld en beroofd, zo meldt de Amsterdamse politie. Het gebeurde in Amsterdam-Nieuw West rond 19.00. Het slachtoffer liep met huisvuil naar de afvalcontainers op de hoek van de Burgemeester van de Pollstraat en de Burgemeester Cramergracht.

Twee onbekende mannen spraken de jongen aan en sleurden hem met geweld een rode Opel Corsa in. Ze reden weg en het slachtoffer is meerdere malen in de auto mishandeld. De twee mannen beroofden hem van zijn persoonlijke bezittingen. Na ongeveer een uur lieten ze hem weer uit de auto, in de buurt van het Erasmuspark.

De verdachten zijn allebei ongeveer 20 jaar, een had een lichte huidskleur de andere een licht getinte huidskleur.