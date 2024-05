15-jarige jongen veroordeeld in onderzoek Amsterdamse explosie

Connect on Linked in

De Amsterdamse politie heeft in het onderzoek naar een brandstichting en een explosie in Amsterdam-Nieuw-Sloten drie Rotterdammers gearresteerd die ten tijde van de aanslagen 15, 16 en 21 jaar oud waren. De 15-jarige jongen is inmiddels veroordeeld.

Vuurwerkexplosief

Het onderzoek richt zich op incident in de Bastenakenstraat in Amsterdam in de maand februari. Op 9 februari was er bij een huis een brandstichting en op 21 februari een explosie. Op 25 februari pakte de politie met hulp van een oplettende buurtbewoner een 15-jarige Rotterdammer op. In de buurt werd een fles met daaraan een vuurwerkexplosief gevonden.

Het onderzoek leidde vervolgens naar twee andere verdachten die recentelijk al in Rotterdam en Hellevoetsluis werden aangehouden: Rotterdammers van 16 en 21 jaar.

Criminele uitbuiting

De rechter-commissaris heeft de 21-jarige verdachte in voorlopige hechtenis geplaatst. Deze man wordt ook verdacht van criminele uitbuiting van minderjarigen: het inzetten van minderjarigen om explosieven te plaatsen en af te steken.

De voorlopige hechtenis van de 16-jarige verdachte is onder voorwaarden geschorst.

De verdachte van 15 jaar is inmiddels veroordeeld voor betrokkenheid bij het incident van 25 februari. Zijn straf is deels voorwaardelijke jeugddetentie. De termijn voor een eventueel hoger beroep loopt nog.