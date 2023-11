15-jarige lost schoten bij overval avondwinkel

Connect on Linked in

Bij de overval van een avondwinkel in Amsterdam heeft een 15-jarige overvaller meerdere keren geschoten. Het gebeurde aan de Ruys de Beerenbrouckstraat in Amsterdam-Nieuw-West.

Eigenaar

De jongen stapte rond 22.50 de winkel binnen. Een medewerker zag direct dat hij een vuurwapen vasthad. De jongen bedreigde het personeelslid en meerdere klanten met het wapen en vroeg om geld.

De medewerker die onder schot wordt gehouden weet toch per telefoon de eigenaar van de winkel over de overval te alarmeren. Dan lost de jonge overvaller een schot. Even later komt de eigenaar aanrennen en ziet de overvaller met de buit op de vlucht slaan.

Achtervolging

Er ontstaat een achtervolging waarbij tijdens het rennen nogmaals wordt geschoten. Ter hoogte van het Kruisherenpad weet de eigenaar met behulp van omstanders de over overvaller te overmeesteren.

Even later arriveert de politie, die de jongen overneemt en het wapen in beslag neemt. De buit wordt vlak daarna op straat teruggevonden. De jongen blijkt in Castricum te wonen.

De politie spreekt van ‘zeer adequaat en heldhaftig’ optreden door de eigenaar en de omstanders.