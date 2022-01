15-jarige met vuurwapen van straat: ‘mogelijk ernstig delict voorkomen’

Connect on Linked in

De politie zegt maandagochtend in Amsterdam-Zuidoost een 15-jarige Amsterdammer die een vuurwapen bij zich had te hebben aangehouden. Mogelijk is ‘een ernstig delict voorkomen’, zo zegt de politie. Agenten waren afgekomen op een melding over een bedreiging met mogelijk vuurwapens rond de flat Kleiburg.

Tas

Politie ging daarop opvallend en onopvallend patrouilleren in de directe omgeving. Bij het zien van een opvallende politieauto ging een jongen er rennend vandoor. Na een korte achtervolging is die gearresteerd. Het bleek een 15-jarige Amsterdammer te zijn. In de directe omgeving van de verdachte vonden agenten een tas met een vuurwapen erin.

Andere betrokkenen

De recherche zoekt nu uit wat er zich precies heeft voorgedaan en de jongen wordt verhoord. Op donderdag 27 januari komt hij bij de rechter-commissaris waar de officier van justitie zal vragen om hem langer vast te houden. Het wapen is in beslag genomen.

Het rechercheteam zet het onderzoek voort en vermoedt dat er nog andere betrokkenen waren.