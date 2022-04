15 kilo wiet in auto bij controle op de A58

Op de A58, ter hoogte van de Wouwse Tol, hebben surveillerende agenten zondagavond een auto langs de weg staande gehouden. Bij aanspreken van de bestuurder, een 24-jarige man uit Oudenbosch, roken ze een wietlucht uit de auto. Ook zagen de agenten zakken in de auto liggen.

In eerste instantie weigerde de bestuurder mee te werken aan een controle, maar toen de agenten hun vermoedens met de man deelden, maakte hij alsnog de achterklep van zijn auto open.

In de kofferbak werden zakken met wiet gewonden, in totaal ruim vijftien kilo. De wiet is in beslag genomen en de verdachte is aangehouden. Hij zit vast in een politiecellencomplex en wordt maandag gehoord. Ook zijn auto is volgens de politie in beslag genomen voor onderzoek.