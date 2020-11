1,5 ton cocaïne en avocado’s voor Nederlands bedrijf (VIDEO)

Connect on Linked in

Donderdagmiddag is in de Colombiaanse haven van Buenaventura ruim 1.5 ton cocaïne onderschept. De coke zat in een container met avocado’s die op het punt stond om naar de haven van Antwerpen te worden verscheept. Daarna zou het op weg gaan naar een bedrijf in Nederland.

De vangst behelsde in totaal 1.572 blokken cocaïne van ongeveer een kilo. De Colombiaanse drugspolitie had een tip over de zending ontvangen.

Overigens werd er deze week in Buenaventura ook nog 296 kilo in beslag genomen door de Colombiaanse marine.

Buenaventura is een havenstad aan de westkust van Colombia. Via de havens aan de Pacifische kust wordt minder cocaïne verstuurd dan vanuit de havens aan de Caraïbische noordkust. Dit jaar is in Buenaventura ongeveer 9.000 kilo gepakt. De laatste vangst in Buenaventura was begin oktober, een partij cocaïne van 1.604 kilo cocaïne, ook bestemd voor Antwerpen.