1,5 ton cocaïne gepakt in Barcelona

In een container in de haven van Barcelona is door de Spaanse Douane ongeveer 1.500 kilo cocaïne gevonden. De drugs was waarschijnlijk in de container geladen in de haven van Panama. De container bevatte een legale lading van geperst karton die bestemd was voor een bedrijf in Spanje dat waarschijnlijk niets met de smokkel te maken had. De cocaïne was er bijgezet.

De vangst werd gedaan in een operatie van de Spaanse Nationale Politie, de politie in Panama en de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA). De diensten hadden een criminele organisatie op het oog die werkte vanuit Panama en Colombia. Er werd ontdekt dat er vier containers naar de haven van Barcelona zouden komen waarvan er één cocaïne zou bevatten.

Met een scan werd in Barcelona vastgesteld dat één container inderdaad onregelmatigheden vertoonde. Er bleken vijftig tassen met drugs in te zitten.