1,5 ton cocaïne op zee gepakt ten zuiden van Canarische Eilanden

Op zee ten zuiden van de Canarische Eilanden is een vissersboot onderschept met ruim 1.500 kilo cocaïne aan boord. De 60 balen coke zaten verstopt in een speciaal daarvoor gebouwd compartiment in de machinekamer van het vaartuig. De zes bemanningsleden van het onder Braziliaanse vlag varende schip zijn gearresteerd.

Barre weersomstandigheden

De Spaanse politie heeft in een gezamenlijke operatie met de Guardia Civil en de surveillance douane van de belastingdienst een vissersboot onderschept op ongeveer 240 kilometer van de Canarische Eilanden. Het aan boord gaan van de patrouilleboot van de douane gebeurde tijdens barre weersomstandigheden. Tijdens de operatie zijn de zes bemanningsleden van de vissersboot gearresteerd: het gaat om vijf Brazilianen, inclusief de kapitein, en een Venezolaan.

Machinekamer

Het schip is later onder zware bewaking naar de haven van Las Palmas gevaren, waar de drugs gelost zijn. In totaal gaat het om ruim 1.500 kilo cocaïne, verdeeld over 60 balen. De cocaïne zat verstopt in de machinekamer van de vissersboot.

Dat de kleine vissersboot zo dicht bij de Spaanse kust lag, trok de aandacht van de opsporingsdiensten, aangezien de overslag normaal gesproken op grotere afstand plaatsvindt.