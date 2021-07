1,5 ton: opnieuw grote cocaïnevangst in Rotterdamse haven

Connect on Linked in

In de Rotterdamse haven is vrijdag opnieuw een grote cocaïnevangst gedaan. Tijdens verschillende controles onderschepte de douane twee partijen van in totaal 1543 kilo. De straatwaarde van deze partijen is volgens het Openbaar Ministerie ruim 115 miljoen euro.

Ananassen

De eerste partij van 1408 kilo coke zat verstopt in een container geladen met ananassen uit Costa Rica. Het fruit had als bestemming een bedrijf in Duitsland. Vermoedelijk heeft het bedrijf niets met de smokkel te maken.

De tweede partij van 135 kilo cocaïne werd aangetroffen in een container geladen met bananen afkomstig uit Ecuador. De bestemming van deze container was een bedrijf in Barendrecht. Ook dit bedrijf heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken.

3001 kilo cocaïne

Eerder op vrijdag maakte het Openbaar Ministerie een megavangst bekend van 3001 kilo coke. Afgelopen jaar was de grootste vangst ruim 2020 kilo cocaïne, een van de grootste vangsten in de Rotterdamse haven.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van douane, FIOD, zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaken verder in onderzoek. De drugs zijn vernietigd.