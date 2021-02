16 jaar cel geëist voor cold case-moord in Naaldwijkse wietkwekerij in 2003

Connect on Linked in

Justitie heeft vrijdag 16 jaar cel geëist tegen een 48-jarige man uit Maassluis voor de moord op de Poolse Iwona Galla in Naaldwijk in 2003. Volgens het OM is hij één van de verantwoordelijken voor haar dood. De man kwam in beeld na nieuw onderzoek door het cold case-team sinds 2016.

Iwona Galla was een 31-jarige Poolse vrouw die zo’n 20 jaar geleden naar Nederland kwam om te werken. Om extra bij te verdienen knipte ze wiet in een kleine wietkwekerij in een woning in Naaldwijk. Daar werd ze op 6 mei 2003 op de eerste verdieping levenloos aangetroffen.

Rippers

Galla was met een zwaar voorwerp (mogelijk een koevoet) op haar hoofd geslagen, en ook gewurgd. Ze is vermoedelijk het slachtoffer geworden van rippers. Ze deed altijd op de eerste verdieping haar kleren uit en liep dan naar de zolder, waar de wietplanten stonden en haar knipkleren lagen. Op die eerste verdieping is ze in haar ondergoed gevonden.

Ondanks uitgebreid onderzoek en dna-materiaal onder haar nagels dat op dat moment ongeschikt was om te gebruiken, werd het onderzoek na ruim een jaar gesloten, zonder dat er een verdachte was aangehouden.

Dna-match

In 2016 besloot het cold case-team van de politie om met nieuwe, verbeterde onderzoekstechnieken het dna nogmaals te onderzoeken. Een jaar later was er een match met het dna onder de nagels van Galla en een 48-jarige verdachte uit Maassluis, die was veroordeeld voor een mishandeling en daarom zijn dna had moeten afstaan.

Opsporing Verzocht

Op basis van NFI-rapportages gaat het OM er van uit dat het dna is overgedragen tijdens een worsteling, toen Iwona Galla in het huis werd overvallen. Daar komt bij dat een vriend het huis meteen herkende, toen de zaak in Opsporing Verzocht kwam. Verdachte was er enkele maanden voor de moord samen met hem naartoe gereden en had hem het huis aangewezen. Daar zouden geld en wiet te stelen zijn. Kort ervoor hadden ze samen al een andere kwekerij leeg getrokken. Maar voor deze, midden in een drukke woonwijk, bedankte de vriend.

Onwaarschijnlijk

Het OM vermoedt dat de verdachte uiteindelijk met iemand anders naar de kwekerij is gegaan. Want hoewel er geen bewijzen zijn dat er nog iemand anders in de woning is geweest, is het volgens justitie onwaarschijnlijk dat één persoon Galla dit geweld heeft aangedaan. Het lijkt logisch dat meerdere personen haar op hetzelfde moment hebben aangevallen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.