16 jaar cel voor hiphoppionier The Kidd Creole wegens doodslag

De Amerikaanse rapper The Kidd Creole (62), bekend van oldschool hiphopact Grandmaster Flash & The Furious Five, is woensdag veroordeeld tot 16 jaar celstraf voor het doodsteken van een dakloze man in Manhattan (New York), in augustus 2017. Nathaniel Glover werd vorige maand al door een jury van het Hooggerechtshof in New York schuldig bevonden aan doodslag.

Twee messteken

The Kidd Creole (broer van frontman Melle Mel) werd op 2 augustus 2017 opgepakt nadat hij een dag eerder tijdens een ruzie de 55-jarige zwerver John Jolly met twee messteken in de borst om het leven bracht. Glover, die tot zijn arrestatie woonde in The Bronx en werkzaam was als klusjesman en beveiliger in Manhattan, werd naar eigen zeggen woest omdat hij dacht dat de dakloze seksuele toenadering zocht.

Vuurwapenbezit

Na zijn daad sloeg Glover op de vlucht naar zijn werkplek, waar hij zich omkleedde en het mes vervolgens in een riool gooide. Het slachtoffer werd gevonden door toeristen en naar het ziekenhuis gebracht, waar hij dood werd verklaard.

Het was niet de eerste keer dat The Kidd Creole in aanraking kwam met politie en justitie. In 1982 en 1995 werd hij opgepakt voor vuurwapenbezit en in 2007 voor het bezit van een mes.

Invloedrijk

Grandmaster Flash & The Furious Five werd in 1978 opgericht in het New Yorkse stadsdeel The Bronx. Hun nummer The Message uit 1982 geldt als een van de invloedrijkste hiphopnummers aller tijden. Tien jaar geleden werd de track door het gerenommeerde muziekblad Rolling Stone verkozen tot beste hiphopnummer ooit.

Glover, die in 2007 met Grandmaster Flash & The Furious Five als eerste hiphopgroep ooit werd opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame, bleef na de hoogtijdagen van de groep semi-actief in de muziek. Hij trad nog sporadisch op met The Furious Five tijdens oldschool hiphopshows naast groepen als The Sugarhill Gang.