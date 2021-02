16 jaar cel voor roofmoord in Boxmeer

De rechtbank Den Bosch heeft de 27-jarige Carli A. uit Trinidad en Tobago veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 jaar voor gekwalificeerde doodslag op “tonprater” Frank Schrijen uit Boxmeer. De man sloeg het slachtoffer tijdens een seksdate met een blok hout tegen het achterhoofd. Daarna bond hij hem vast met een stropdas en sneed vervolgens zijn keel door.

Plan

Volgens de rechtbank is bewezen dat A. dat wilde doen om Schrijen te kunnen bestelen.

De verdachte had in 2017 al eens afgesproken in de woning van Schrijen in Boxmeer. Toen haalde A. stiekem een fors geldbedrag weg. Door die afspraak wist hij dat Schrijen een portemonnee had waarin veel geld zat. In februari 2020 was de verdachte wanhopig, gefrustreerd, hij wilde weg uit Nederland en zat ernstig verlegen om geld. Hij zocht daarom contact met de man in Boxmeer met de bedoeling hem opnieuw te bestelen. Tijdens een eerste afspraak op 23 februari mislukte A.’s plan. Drie dagen later hadden ze een nieuwe afspraak.

Stropdas

Tijdens die afspraak sloeg de verdachte het slachtoffer met een stuk hout tegen zijn achterhoofd toen deze naar de keuken liep om hun glazen bij te vullen. De verdachte bond daarna de handen van het slachtoffer met een stropdas op zijn rug. Het gewonde slachtoffer zag na enige tijd kans zichzelf te bevrijden en wist een mes te pakken om zichzelf te verdedigen. De verdachte en het slachtoffer raakten in een worsteling, waarbij de verdachte de keel van de man doorsneed. Daarna probeerde de verdachte zijn (bloed)sporen in de woning te wissen en trok kleding van het slachtoffer aan om zijn eigen bebloede kleding te verbergen. Hij vertrok uiteindelijk met de portemonnee met geld en een mobiele telefoon van het slachtoffer.

De straf is even oog als de eis van de officier van justitie.