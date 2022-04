16-jarige jongen opgepakt voor neersteken vrouw op fiets

Connect on Linked in

De politie heeft een jongen van 16 jaar opgepakt op verdenking van het neersteken van een 21-jarige vrouw in Vlaardingen, die naar het huis van haar vriend fietste na een hockeyfeest in Schiedam. De politie bracht in Opsporing Verzocht beelden naar buiten van een fietser die ogenschijnlijk een willekeurige passant in de rug stak. De 16-jarige verdachte komt uit Vlaardingen.

Het slachtoffer werd zaterdagavond 16 april om 23.45 vanuit het niets neergestoken. Dat gebeurde op de Kortedijk in Vlaardingen. Ze is na behandeling in een ziekenhuis inmiddels weer thuis.

Het meisje werd eerst voorbij gefietst door een man. Vervolgens keerde die fietser om en stak haar in de rug. Het slachtoffer vertelde dat ze aanvankelijk niet in de gaten had dat ze gestoken was en dacht dat ze een klap kreeg. Een voorbijganger ontfermde zich over haar.

De politie zegt dat de getoonde beelden mede hebben geleid tot de aanhouding.