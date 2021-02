16-jarige opgepakt in onderzoek dodelijke schietpartij Amsterdam-ZO

Connect on Linked in

De politie heeft opnieuw een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij bij parkeergarage Hakfort in Amsterdam-Zuidoost, op dinsdag 2 februari. Het is een 16-jarige jongen uit Amsterdam. Hij is afgelopen vrijdag aangehouden en zit inmiddels in voorlopige hechtenis.



In de dagen na het dodelijk schietincident zijn er drie verdachten aangehouden. Vorige week zijn nog twee nieuwe verdachten aangehouden: een 26-jarige man uit Almere en een 17-jarige jongen uit Amsterdam.

De rol van de 16-jarige jongen die nu is aangehouden wordt nader onderzocht, aldus de politie.