16 ton coke én moordplan: 19 jaar geëist tegen Scheveningse drugsbendeleider

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag voor de rechtbank in Den Haag negentien jaar cel geëist tegen de 38-jarige Jerry den D., die volgens justitie ‘de spin in het web’ zou zijn geweest van een Scheveningse drugsbende. Den D. zou volgens het OM ook een rivaliserende crimineel hebben willen laten liquideren omdat twee grote drugstransporten waren mislukt.

(Beeld uit archief)

Volgens justitie was Jerry den D. de leider van een criminele organisatie die in totaal ongeveer 16.000 kilo cocaïne van Scheveningen naar Engeland smokkelde. Omroep West schrijft dat Van D. terecht staat voor drie drugstransporten in mei 2020. In totaal werd 880 kilo cocaïne verscheept. De coke zat verstopt in pallets met tonercassettes, die via een DHL-punt in Scheveningen werden verstuurd naar een opslaglocatie in de Engelse plaats Oldbury.

EncroChat

Na het derde transport viel de Britse politie de opslaglocatie binnen en arresteerde de zakenpartner van Den D., een Britse crimineel met de bijnaam “The General”. De Nederlandse politie kwam de drugsorganisatie van Den D. later op het spoor, na onderschepte EncroChat-berichten.

“Zure haring”

De recherche kwam berichten tegen van Tonny K., die de bijnaam “Zure Haring” gebruikte, en van Jerry den D.. Het OM vermoedt dat de criminele organisatie onder leiding van Den D. veel vaker cocaïne vanuit Scheveningen naar Engeland transporteerde. Ongeveer 200 keer in totaal, waarbij 16.000 kilo zou zijn verscheept.

Tonny en Donny

Den D. zou zijn geholpen door twee Hagenaars uit Duindorp: Tonny K. (39) en Donny H. (40), ook bekend onder de bijnamen “Knabbel en Babbel”. Volgens justitie hadden beide mannen een belangrijke rol bij de transporten naar Engeland. De rechtbank veroordeelde K. in oktober 2022 al tot negen jaar, H. kreeg acht jaar.

Jerry den D. werd toen nog niet veroordeeld. Hij verbleef in Spanje en Dubai, maar werd uiteindelijk opgepakt en begin 2023 overgeleverd aan Nederland.

Liquidatieplan

Den D. hield volgens het OM het meeste geld over aan de drugstransporten, maar zou in de ogen van justitie ook een vermeende verrader willen laten liquideren. Hij was ervan overtuigd dat een Brabander, die een rol had bij de drugstransporten vanuit Scheveningen naar Oldbury, de politie had getipt. Daarnaast beschuldigde hij de Brabander ervan een zending synthetische drugs naar Australië te hebben laten mislukken. De partij drugs strandde in Slowakije.

Den D. probeerde volgens het OM via zijn criminele contacten een ‘hitman’ en een wapen te regelen voor de liquidatie van de ‘verrader’. De liquidatie vond uiteindelijk niet plaats.

Het OM eist negentien jaar cel tegen Jerry den D.. Twee medeverdachten uit Duindorp, die bij zijn criminele organisatie betrokken zouden zijn geweest, staan vrijdag terecht.

De uitspraak van de rechtbank is op 12 juni.