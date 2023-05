1,6 ton heroïne in Antwerpse haven onderschept

Print This Post

De Belgische Douane heeft in de haven van Antwerpen zijn twee grote partijen heroïne van in totaal 1.660 kilo in beslag genomen. De inbeslagnames zijn het resultaat van een internationale samenwerking tussen de Belgische en de Georgische autoriteiten. Dat meldt het Antwerpse parket donderdag.

De Georgische autoriteiten hadden informatie doorgespeeld aan België dat er twee containers uit Iran via Georgië naar de haven van Antwerpen zouden varen. De uiteindelijke bestemming zou Estland zijn.

Rollen staalkabel

De dienst opsporingen van de douane kon de containers onlangs in Antwerpen lokaliseren en onderscheppen. In de containers, waarvan één geladen met rollen staalkabel en één met staalplaten, werd in totaal 1.660 kilo heroïne aangetroffen.

België fungeerde als transitland (doorvoerland). De vaststellingen van de Belgische Douane en de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) zullen worden doorgespeeld aan de autoriteiten in Georgië die een onderzoek zullen starten naar de betrokkenen bij de in- en uitvoer van drugs.