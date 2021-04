160 blokken hasj op de A2

Connect on Linked in

Woensdagochtend is op de A2 bij Valkenswaard door de politie een auto met een verborgen ruimte van de weg gehaald. In die ruimte troffen agenten 160 blokken hasj aan. De bestuurder was een 33-jarige man uit Utrecht. Hij is aangehouden. Om hoeveel hasj het precies gaat is niet bekend gemaakt.

Politieagenten van het zogeheten Flexibel Interventie Team van de landelijke eenheid zagen op de A2 een auto rijden die zij herkenden van een eerdere controle. Bij die eerdere controle was een verborgen ruimte aangetroffen. Daarom gaven de agenten gaven de bestuurder van de auto een volgteken.

Naast de hasj lag in de auto ook een flinke hoeveelheid geld, de politie zegt niet hoeveel. De verdachte gaf geen verklaring over de herkomst van dit geld.

Na de aanhouding volgde een politie huiszoeking gedaan in de woning van de verdachte. Daar waren een grote weegschaal en verpakkingsmateriaal aanwezig.