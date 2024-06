17 arrestaties in grote Antwerpse onderzoeken naar Albanese drugsclan

Connect on Linked in

In twee grote Antwerpse onderzoeken naar een Albanese criminele organisatie heeft de politie dinsdag in totaal zeventien verdachten opgepakt, elf in België en zes in het buitenland, waaronder Nederland. Bij tientallen invallen in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië en Oostenrijk vond de politie 100 kilo drugs (cocaïne en speed), chemicaliën, vuurwapens, 265.000 euro cash, politie-uniformen, kogelvrije vesten, en meubels en voertuigen met verborgen ruimtes.

In de twee gerechtelijke drugsonderzoeken voerde de politie dinsdag twaalf huiszoekingen uit, in Antwerpen, Hoboken, Merksem, Schoten, Sint-Niklaas en Wilrijk. Ook in Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland en Oostenrijk vonden simultaan huiszoekingen plaats.

Drugsafval

Het onderzoek van de lokale recherche van PZ Antwerpen begon eind september 2023. Medewerkers van de stad Antwerpen botsten op het Eilandje op een sluikstort naast een afvalcontainer. In het afval ontdekten zij lege verpakkingen van cocaïne en diverse attributen om drugs te versnijden. Ook op andere plekken werden sluikstorten aangetroffen met drugsafval.

Versnijden

In het onderzoek kwam een Albanese criminele organisatie uit de omgeving van Vlorë (een stad in het zuidwesten van Albanië) in beeld die verantwoordelijk zou zijn voor het dumpen van het drugsafval. De organisatie zou zich hebben gespecialiseerd in het versnijden van grote hoeveelheden drugs, van enkele kilo’s tot honderden kilo’s. Voor het versnijden werden op grote schaal chemicaliën, voornamelijk aceton, aangekocht. Na het versnijden werden de drugs getransporteerd naar verschillende Europese landen in voertuigen met verborgen ruimtes.

Zowel in Nederland als Zwitserland werden twee van die transporten onderschept. In de wagens werd toen 36.000 euro, 2 kilo cocaïne en 6 kilo heroïne in beslag genomen.

Tweede onderzoek

Het andere onderzoek werd eind 2023 opgestart. In een inbeslaggenomen gsm van een verdachte Albanees vonden de opsporingsdiensten foto’s die zouden kunnen wijzen op de betrokkenheid bij de invoer van cocaïne en het uitbaten van een cocaïnewasserij.

Familiebanden

In het onderzoek kwamen verschillende verdachten in beeld die via familiale banden aan elkaar gelinkt zijn en die zich zouden bezighouden met grootschalige cocaïnehandel. Er zou ook sprake zijn van een gewapende overval op een transport van 395 kilo marihuana midden februari in Brussel. De criminele organisatie staat ook in Albanië bekend vanwege talloze geweldsincidenten.

In het onderzoek werden drie huiszoekingen uitgevoerd waarbij twee verdachten gearresteerd zijn. Op een locatie werden verschillende wapens, een valies met kogelwerende vesten van de Nederlandse politie en drugs in beslag genomen. In Italië konden twee mensen gearresteerd worden.

Lange celstraffen

Enkele kopstukken van de Albanese misdaadclan werden in 2014 in Frankrijk veroordeeld tot gevangenisstraffen van 10 en 12 jaar. Andere verdachten van de organisatie kregen celstraffen van 3 tot 7 jaar.

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen werkte in het onderzoek samen met Europol en de politie in Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland en Oostenrijk.