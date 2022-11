17-jarige oor afgesneden om gestolen cocaïne

Connect on Linked in

In het in het Belgische Maldegem is een 17-jarige Belgische jongen door drugscriminelen gemarteld. Hij is daardoor invalide geraakt. In de garage van een boerderij is zijn oor afgesneden, net als de pezen van zijn hand. Ook sneden de daders met een mes in zijn voet. Zijn hand kan hij niet meer gebruiken en hij dreigt vier tenen te verliezen. Volgens Het Nieuwsblad komen er in Gent hiervoor nu vier verdachten voor de rechter.

(beeld uit archief)

15 miljoen

De feiten dateren van april. De daders zouden de jongen te grazen hebben genomen omdat hij rivaliserende criminelen zou hebben getipt over de plek waar 300 kilo cocaïne zou liggen. Die partij met een waarde van 15 miljoen euro was gestolen. De 17-jarige had de taak met een andere jongen de cocaïne te bewaken toen ze werden overvallen.

Ziekenhuis

Het slachtoffer werd naderhand afgezet bij een ziekenhuis in Eeklo. Op camerabeelden was de nummerplaat van de auto en een van de inzittenden te zien. Niet lang daarna werden de vier verdachten opgepakt. Volgens Het Nieuwsblad zijn de opdrachtgever en de eigenaren van de partij cocaïne daar niet bij.