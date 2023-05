18 jaar cel voor leider achter ‘grootste speedlab ooit in VK’ (VIDEO)

Connect on Linked in

De leider van een amfetaminenetwerk is deze week in Engeland veroordeeld tot achttien jaar celstraf. John Keet (42) runde volgens de Britse National Crime Agency (NCA) het grootste amfetaminelab dat ooit in het Verenigd Koninkrijk is gevonden.

Maandelijks 400 kilo

Het drugslab in Henley-in-Arden, Warwickshire, had de capaciteit om 400 kilo speed per maand te produceren, ter waarde van 2 miljoen Britse pond (ruim 2,2 miljoen euro) in de groothandel en tot 10 miljoen pond (ruim 11 miljoen euro) op straatniveau. De misdaadgroep zou de drugs vervolgens verdelen onder dealers in de West Midlands, Londen en Kent.

EncroChat

De criminele organisatie en het amfetaminelab werden opgerold na informatie uit gekraakte EncroChat-berichten. Het onderzoek naar het drugslab begon in maart 2020. De misdaadgroep kocht in eerste instantie benzylmethylketon (BMK) als grondstof voor de productie van speed, maar besefte al snel dat het winstgevender was om het zelf te maken.

Giftige dampen

Na weken van observatie deden NCA-agenten op 27 april 2021 een inval in een pand in Henley-in-Arden, Warwickshire. Rookpluimen van giftige dampen kwamen uit een bijgebouw toen het werd geopend door de brandweer van West Midlands, die enkele uren moest wachten voordat het pand doorzocht kon worden vanwege de gevaarlijke chemicaliën. Drugsafval dat door de riolering werd afgevoerd had een nabijgelegen veld verontreinigd. De vier verdachten van het netwerk werden op dezelfde dag op hun huisadres gearresteerd op verdenking van drugsdelicten.

Scheikundetraining

Leider John Keet (42) uit Chalfont St Giles, Buckinghamshire, investeerde winsten uit de handel in cocaïne, cannabis en amfetamine in het speedlab. Hij betaalde zijn rechterhand, Keith Davis (62) uit Chalfont St Giles, om scheikundetraining te volgen en de amfetamine te produceren.

Andrew Gurney, 52, uit Quinton, Birmingham, bijnaam “The Geek” (de nerd) vanwege zijn specialistische installatie- en loodgietersvaardigheden, bouwde het drugslab en kreeg ook dezelfde scheikundetraining als Davis. Elliott Walker (49) uit Kidbrooke, Zuid-Londen, kocht gespecialiseerde apparatuur voor het laboratorium.

Brein

Keet pleitte schuldig aan alle aanklachten tijdens een eerdere zitting in Kingston Crown Court en werd woensdag veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor dezelfde rechtbank. De NCA in een verklaring: ‘John Keet was het brein achter deze operatie en creëerde een van de grootste drugsfabrieken ooit gevonden in het VK. Hij betaalde zelfs leden van misdaadgroepen om scheikundetraining te volgen, zodat de geproduceerde drugs de hoogst mogelijke winst opleverden.’

Keith Davis en Andrew Gurney werden in juni vorig jaar veroordeeld tot vijf jaar en ruim zes jaar celstraf. In hoger beroep werd hun straf verhoogd tot elk tien jaar. Elliott Walker pleitte in september vorig jaar schuldig aan samenzwering tot het produceren van klasse B-medicijnen (amfetamine) en werd in december veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf.