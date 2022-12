18-jarige gearresteerd in onderzoek explosief Almere

Connect on Linked in

De politie heeft woensdag in Amsterdam een 18-jarige Amsterdammer gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een van de incidenten met explosieven in Almere. De laatste weken is bij meerdere woningen in Almere een explosief gevonden. Maandag 12 december werd rond 03.00 bij een woning aan de Paso Doblesingel in Almere een explosief door een raam naar binnen gegooid.

(beeld uit HVAlmere)

Jongeren

Door onbekende oorzaak ging het explosief niet af. Er werd een groot onderzoek opgestart naar dit en andere incidenten. De politie gaat er van uit dat het incident van 12 december een onderdeel is van een conflict tussen rivaliserende jongeren uit onder andere Almere.

Andere verdachten

Uit onderzoek kwam de identiteit van de 18-jarige verdachte naar voren, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak over de Paso Doblesingel.

De politie heeft nog andere verdachten op het oog en verwacht meer aanhoudingen.