18-jarige verdachte dodelijke steekpartij aangehouden

De politie van Rotterdam zoekt een zwarte Mercedes die betrokken was bij het dodelijke steekincident in Rozenburg van woensdagavond. Vrijdagmiddag is door de politie een 18-jarige verdachte gearresteerd. Hij zou te maken zou hebben met de steekpartij, waarbij een 17-jarige jongen om het leven kwam. De politie zegt niet wat de precieze verdenking tegen deze 18-jarige jongen is. Er zijn nog andere verdachten in beeld.

Woning doorzocht

Na het steekincident aan de Laan van Nieuw Blankenburg zetten getuigen de politie op het spoor van een verdachte maar die werd niet direct gevonden. Er werd wel een woning doorzocht.

Getuigen zeiden ook dat het slachtoffer zou hebben geprobeerd een ruzie te sussen.

Een team van twintig rechercheurs werkt sinds donderdag volcontinu aan het onderzoek. De Forensische Opsporing voert nog nader onderzoek uit op gevonden sporen en onderzoekt ook een mes dat in de buurt van het steekincident is gevonden. Donderdagavond is er buurtonderzoek gedaan en gezocht naar mensen die camera’s aan hun woning hebben.

Zwarte Mercedes

De politie heeft diverse mogelijke verblijfplaatsen van de nu aangehouden verdachte onderzocht. Uiteindelijk trof de politie de 18-jarige jongen aan op vakantiepark Kruininger Gors.

Op beelden is volgens de politie te zien dat bij het conflict van woensdag een auto betrokken was. De verdachten reden in een zwarte Mercedes die net voor het steekincident de parkeerplaats aan de Laan van Nieuw Blankenburg oprijdt: omstreeks 21.15.

Na het steekincident, omstreeks 21.20, verlaat de zwarte Mercedes het parkeerterrein. Hij slaat linksaf de Laan van Nieuw Blankenburg in en rijdt richting de kruising met de Tienmorgenseweg/ Laan van Nieuwblankenburg/ Blankenburg.

De politie zoekt nu inzittenden van deze Mercedes en wil weten wat de verdere route van die auto die avond is geweest.