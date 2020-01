1,8 ton cocaïne aan boord van zeiljacht (VIDEO)

Connect on Linked in

De Spaanse politie heeft deze maand ter hoogte van de Azoren 1.800 kilo cocaïne in beslag genomen aan boord van een zeiljacht. Eerder was er in Colombia 700 kilo in beslag genomen.

(beeld uit archief)

Het onderzoek begon afgelopen zomer in Colombia met een samenwerking tussen de inlichtingendienst van de Colombiaanse politie en de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) die over informatie beschikten dat een groep criminelen 700 kilo cocaïne naar Europa wilden sturen. Die verdachten waren Colombianen en Macedoniërs, en Duitser en een Fransman.

Het zeiljacht werd in de gaten gehouden toen het in de zomer in het Braziliaanse Fortaleza lag. Het ging daarna onderweg naar het Franse eiland Guadeloupe in de Caraïben. Ergens op zee kreeg het de cocaïne aan boord. Bij de Azoren is het schip door de Spanjaarden onderschept.