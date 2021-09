1,8 ton cocaïne in half-duikboot onderschept (VIDEO)

Connect on Linked in

Vorige week is er voor de Colombiaanse westkust een half-duikboot onderschept waarin 1.800 kilo cocaïne werd vervoerd. Dat maakte de Colombiaanse marine woensdag bekend. De vangst werd gedaan na een tip van de Colombiaanse justitie voor de kust van het zuidwestelijke departement Nariño, dat grenst aan Ecuador.

Volgens de marine was het plan om met de drugs naar een land in Midden-Amerika te varen. Waarschijnlijk was de cocaïne bestemd voor Mexico of voor de Noord-Amerikaanse markt.

Hoeveel mensen er zijn opgepakt is niet bekend. Half-onderzeeërs varen op of net onder de waterlijn en zijn door drugsbestrijders die op of over zee patrouilleren veel moeilijker waar te nemen. Ook radarsystemen pikken de vaartuigen niet (altijd) op.

Dit jaar zijn in Colombia 19 semi-submersibles in beslag genomen, in 16 daarvan werd 25.000 kilo cocaïne gevonden. Drie vaartuigen werden voor tewaterlating op de werf gepakt.