180 kilo amfetaminepasta gevonden bij uitgebrand speedlab

In het drugslab dat donderdagavond werd gevonden na een brand in een schuur aan de Achterdijk in Zevenbergschen Hoek (gemeente Moerdijk), zijn grote hoeveelheden synthetische drugs aangetroffen, onder meer 180 kilo amfetaminepasta. Ook werd amfetamineolie en methamfetamine in het speedlab gevonden. Dat meldt de politie maandag.

Kleine explosies

Donderdagavond rond 22.00 kwam er een melding binnen van een brand in een schuur aan de Achterdijk. Ter plaatse waren volgens de politie kleine ontploffingen te horen. De brandweer heeft de brand geblust. Uitgebreid onderzoek van specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) heeft inmiddels uitgewezen dat in het uitgebrande pand een amfetaminelab gezeten heeft.

Bewoner

De 51-jarige bewoner werd aangehouden en zit vast op een politiebureau. Hij wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris. Uit het politieonderzoek is verder gebleken dat kort na het uitbreken van de brand vanaf het erf de 51-jarige bewoner wegreed in een auto en die verplaatste. Dit voertuig werd door agenten in de omgeving aangetroffen. In de auto stonden twee kratten met daarin synthetische drugs.

Synthetische drugs

Bij het politieonderzoek zijn grote hoeveelheden amfetaminepasta, amfetamineolie, methamfetamine en grondstoffen voor het produceren van synthetische drugs aangetroffen. Het gaat onder meer om 180 kilo amfetaminepasta.