2.384 kilo heroïne in beslag genomen door Turkse en Nederlandse politie

De Turkse en Nederlandse politie hebben bij verschillende onderzoeken in Kazachstan, Duitsland, Polen, Nederland en Turkije in totaal 2.384 kilo heroïne in beslag genomen. Dat meldt het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken woensdag.

Gelijktijdige operaties

Volgens informatie die het Turkse ministerie heeft ontvangen, is een organisatie geïdentificeerd waarvan is vastgesteld dat deze drugs verhandelt naar voornamelijk Europese landen. Turkse en Nederlandse opsporingsdiensten begonnen gelijktijdige operaties in de vijf landen. Volgens veiligheidsdiensten is daarbij in totaal 2.384 kilo heroïne in beslag genomen: 1.105 kilo in Kazachstan, 703 kilo in Duitsland, 350 kilo in Polen, 171 kilo in Nederland en 55 kilo in Turkije.