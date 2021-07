2.807 kilo cocaïne onderschept binnen 24 uur in Rotterdamse haven

Connect on Linked in

De douane heeft de afgelopen 24 uur tijdens verschillende controles in de Rotterdamse haven vier partijen cocaïne onderschept. Het gaat in totaal om 2.807 kilo cocaïne met een straatwaarde van ruim 210 miljoen euro. Dat maakt het Openbaar Ministerie bekend.

Jodium en chips

De eerste partij van 59 kilo coke werd dinsdag onderschept in een container geladen met jodium en kwam uit Chili. De stof was bestemd voor een bedrijf in Antwerpen. Even later troffen medewerkers in een container geladen met chips uit Ecuador 1.451 kilo cocaïne aan. De chips waren bedoeld voor een bedrijf in Rhoon vlakbij Rotterdam.

Noten en bananen

Woensdag vond de douane in een container geladen met noten 457 kilo cocaïne. De noten waren afkomstig uit Panama en hadden als bestemming een bedrijf in Vlaardingen. Diezelfde middag troffen douaniers 840 kilo cocaïne aan in een container geladen met bananen afkomstig uit Ecuador. De bestemming van het fruit was een bedrijf in Duitsland.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van douane, FIOD, zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaken verder in onderzoek. De bedrijven hebben vermoedelijk niets met de smokkel te maken. Alle drugs zijn inmiddels vernietigd.