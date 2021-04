20 jaar cel voor moord op zwangere vriendin

Connect on Linked in

De rechtbank in Arnhem heeft de 47-jarige Gerrit H. uit Rheden veroordeeld tot 20 jaar cel voor moord op zijn zwangere vriendin Naomi, vorig jaar in Arnhem. De twee hadden een relatie en zij was zwanger geworden. Enkele dagen voor de moord had zij het gezin van de man op de hoogte gebracht van haar zwangerschap.

Moord

H. ging op 24 augustus 2020 gewapend met een pistool naar de woning van het slachtoffer. Hij beukte de voordeur in en schoot in totaal vier keer op haar lichaam. Nadat ze na twee schoten volledig weerloos was besloot H. na enige tijd nog twee kogels op haar af te vuren. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Tegenover de rechtbank heeft Gerrit H. gesteld dat hij heeft gehandeld in een opwelling en dat hij niet van plan was om zijn minnares te doden. Dat gelooft de rechtbank niet. De rechtbank vindt dat H. doelgericht en vastberaden handelde en dat hij een vooropgezet plan had om Naomi om het leven te brengen. Het was daarom een moord.

Weghalen

De rechtbank vindt dat het duidelijk is dat H. vond dat dat zijn vriendin het kind zou moeten laten weghalen. Maar zij wilde dat niet. Volgens de rechtbank besloot H. daarom dat de vrouw en haar ongeboren kind dood moesten. Naomi was overigens al moeder van twee jonge kinderen.

De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

H. moet een schadevergoeding van in totaal ruim 77.000 euro betalen aan de dochters, de moeder, de pleegmoeder en de neef van het slachtoffer als smartengeld, en voor de kosten die zijn gemaakt voor de uitvaart.