20 jaar cel voor Schotse drugshandelaar “Iceman” die in Nederland werd opgepakt

De cocaïne met een straatwaarde van 76 miljoen pond (ruim 90 miljoen euro) werd in september 2020 gevonden in de haven van Dover. De coke zat verstopt in dozen met bananen uit Ecuador en was bestemd voor Glasgow. De partij cocaïne was zo groot dat het officieren drie dagen kostte om alle 119 verpakkingen van de drugs te doorzoeken en te lokaliseren.

‘Bigtasty’

De Etizolam-pillen (“straatvalium”) werden in beslag genomen na een inval in een pillenfabriek in Kent, in juni 2020. Uit gekraakte Encrochat-berichten kwam de Schot James “Jamie” Stevenson, alias “Iceman” in beeld als hoofdverdachte van een groep drugssmokkelaars. Uit Encrochat-berichten bleek volgens de Britse National Crime Agency (NCA) dat Stevenson met handlangers communiceerde onder de pseudoniemen “elusiveale” (ongrijpbaar) and “bigtasty”.

‘Most Wanted’

Hij werd al snel gearresteerd in een hotel in Glasgow, maar kwam op borgtocht vrij en sloeg zes weken later op de vlucht. Stevenson belandde vervolgens in januari 2022 op een Most Wanted-lijst. Hij werd internationaal gezocht door de NCA en de Schotse politie in verband met de inbeslagnames. De destijds 56-jarige voortvluchtige Schot werd in februari 2022 door een arrestatieteam opgepakt in Bergen op Zoom, toen hij aan het joggen was. Stevenson werd gelokaliseerd en opgepakt door een nauwe samenwerking tussen de NCA, de Schotse en Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie. Na zijn arrestatie werd Stevenson uitgeleverd aan Schotland.

Strafzaak

“Iceman” ontkende betrokkenheid bij de strafbare feiten totdat zijn langverwachte proces in augustus 2024 begon. Drie dagen na het begin van het proces bekende hij twee aanklachten: het aansturen van zware georganiseerde misdaad voor het misdrijf van het importeren van cocaïne, en betrokkenheid bij ernstige georganiseerde misdaad door de levering van Etizolam, een klasse C-drug.



Woensdag werd hij tot 20 jaar cel veroordeeld door het hooggerechtshof in Glasgow. Ook vijf Schotse handlangers van leider Stevenson werden veroordeeld. Deze mannen van 32, 34, 44, 53 en 68 jaar kregen celstraffen van vier tot zeven jaar.