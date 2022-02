Voortvluchtige Schot “Iceman” (56) opgepakt tijdens joggen in Nederland

Connect on Linked in

Een 56-jarige voortvluchtige Schot is vrijdagmiddag door een arrestatieteam opgepakt in Bergen op Zoom, terwijl hij aan het joggen was. De Schot James “Jamie” Stevenson werd internationaal gezocht door de National Crime Agency en de Schotse politie in verband met een inbeslagname van ongeveer een ton cocaïne en zeker 28 miljoen Etizolam-pillen (benzodiazepine).

De cocaïne werd in september 2020 gevonden in de haven van Dover en de Etizolam-pillen werden in beslag genomen na een inval in een vermoedelijke pillenfabriek in Kent in juni 2020.

Ruim twaalf jaar cel

Naast drugsdelicten werd James “Iceman” Stevenson uit Glasgow ook gezocht voor betrokkenheid bij twee gevallen van brandstichting. Stevenson kreeg in 2007 ruim twaalf jaar cel voor het witwassen van 1 miljoen pond aan drugsgeld. Hij werd in 2013 vrijgelaten.

Volgens de autoriteiten had Stevenson goede connecties in Barcelona en Alicante. Ook werd hij in 2019 gesignaleerd in Dubai.

Tweede verdachte

In Bergen op Zoom werd naast de 56-jarige Schot nog een verdachte gearresteerd. Over de identiteit van de tweede verdachte worden geen uitspraken gedaan.

Most Wanted

De voortvluchtige Schot (die op een Most Wanted-lijst stond) werd gelokaliseerd en opgepakt door een nauwe samenwerking tussen de Britse National Crime Agency, de Schotse en Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie. De twee zullen worden uitgeleverd aan het Verenigd Koninkrijk.