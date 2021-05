20 jaar cel voor wurgen van zwangere echtgenote

Connect on Linked in

De rechtbank Noord-Holland heeft de 46-jarige Bashir K. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar. In september 2019 heeft hij zijn zwangere vrouw om het leven gebracht en vervolgens hun flat aan de Rudolf Steinerstraat in brand gestoken.

De opgelegde straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie.

Vastgebonden met een kabel

K. heeft tegenover de rechtbank verklaard dat hij onschuldig is en dat zijn vrouw zelfmoord heeft gepleegd en daarbij brand heeft gesticht. Volgens de rechtbank kan dit niet kloppen. De vrouw was al door verwurging om het leven gekomen toen de brand uitbrak. Daar kwam bij dat de benen van de vrouw waren vastgebonden met een kabel. Uit onderzoek is ook gebleken dat K. zeventien liter benzine had getankt in een jerrycan.

Volgens de rechtbank is er geen enkel ander scenario denkbaar dan dat de verdachte degene is die zijn vrouw en daardoor ook hun ongeboren dochtertje heeft gedood. Omdat het ongeboren kind levensvatbaar was en zij als noodzakelijk gevolg van het handelen van de verdachte is overleden, wordt K. ook voor doodslag op de baby veroordeeld.

Verhullen

De rechtbank gaat ervan uit Bashir K. de brand heeft gesticht om de dood van zijn vrouw te verhullen. De brand en de daarop volgende explosie hebben grote schade veroorzaakt aan het flatgebouw aan de Rudolf Steinerstraat. De voorgevel van de woning werd weg geblazen. Omdat dit plaatsvond op een tijdstip waarop veel van de flatbewoners thuis waren en lagen te slapen, heeft K. een levensgevaarlijke situatie voor omwonenden veroorzaakt, aldus de rechtbank. Een aantal van hen raakte getraumatiseerd.

Maximale straf

Relationele problemen zouden de achtergrond vormen van het drama. Twintig jaar cel is de maximale straf die in dit geval kan worden opgelegd.