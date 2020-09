20 kilo cocaïne in KLM-toestel uit Suriname

Print This Post

In het KLM-vliegtuig waarmee vorige week zaterdag de Surinaamse first-lady Melissa Santokhi-Seenacherry vanuit Suriname naar Nederland vloog is 20 kilo cocaïne gevonden. De zending was verstopt onder panelen van het vrachtruim, aldus DWT Online.

(beeld uit archief)

‘Om de drugs daar te bewaren moet je de platen eerst losschroeven en verwijderen. De vraag is hoe het komt dat zo veel drugs de controle te Zanderij is gepasseerd’, zei een bron tegen DWT. Een hooggeplaatste veiligheidsfunctionaris zocht geen verband tussen de drugs en de first-lady of de regering.

Mevrouw Santokhi is in Nederland op een privé-bezoek. Ze bracht onder meer een bezoek aan de gemeente Diemen.