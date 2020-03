20 vaten drugsafval gedumpt in Heijen

Connect on Linked in

In het Noord-Limburgse Heijen zijn twintig vaten met drugsafval gedumpt. De vaten die goed zijn voor 450 liter werden vrijdagmiddag door fietsers ontdekt aan de Stuwweg. Het was niet de eerste keer dat op de Stuwweg drugafval is gedumpt.

Naast de politie waren ook de brandweer en een adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) aanwezig op de dumpplaats. Zij vonden tien vaten van 25 liter en tien vaten van 20 liter. De AGS heeft vastgesteld dat het om drugsafval gaat. Om wat voor drugs het gaat is onbekend. De vaten zijn door een gespecialiseerd bedrijf opgehaald en afgevoerd.

Niet de eerste keer

In 2016 en 2017 werden herhaaldelijk vaten met drugsafval gedumpt in Heijen. Meestal ging het daarbij om xtc-afval. In januari dit jaar werden op de Stuwweg nog over een lengte van een kilometer tien vaten met drugsafval gevonden.